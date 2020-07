“Riccardino sono”, oggi l’ultimo Montalbano di Camilleri (Di giovedì 16 luglio 2020) Da oggi in libreria “Riccardino”, ultimo romanzo della saga di Montalbano, a un anno dalla morte del suo ideatore Andrea Camilleri Esce oggi in libreria “Riccardino“, ultimo romanzo della saga di Montalbano, a un anno dalla morte del suo ideatore Andrea Camilleri avvenuta il 17 luglio 2019. L’amato scrittore siciliano aveva consegnato il romanzo alla sua casa editrice, la Sellerio, con la promessa che sarebbe stato pubblicato postumo. Anzi, potremmo dire i romanzi perché al pubblico saranno date due versioni. “Riccardino” esce anche in edizione speciale con una nota di Salvatore Silvano Nigro, filologo e critico letterario, nella quale si potrà leggere anche la prima versione dell’opera oltre a quella ... Leggi su bloglive

frantumando : lunga serie, né tantomeno che Camilleri sarebbe diventato il mio scrittore preferito. Oggi, che esce #Riccardino, s… - BinaryOptionEU : 'Riccardino sono', l'ultimo #Montalbano di #Camilleri - GiovanniAngelu3 : RT @Adnkronos: 'Riccardino sono', l'ultimo #Montalbano di #Camilleri - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: 'Riccardino sono', l'ultimo #Montalbano di #Camilleri - News24Italy : #'Riccardino sono', l'ultimo Montalbano di Camilleri -

Ultime Notizie dalla rete : “Riccardino sono” Patrick Zaki rimane in carcere, detenzione rinnovata per 45 giorni Affaritaliani.it