Riapertura stadi, Spadafora: “Lavoriamo per il ritorno dei tifosi a settembre” (Di giovedì 16 luglio 2020) Riapertura stadi in Italia a luglio? Il Ministro Vincenzo Spadafora guarda a settembre: “Il tempo per organizzarci è poco. Lavoriamo per la prossima stagione” Intervento importante al Senato per Vincenzo Spadafora: il Ministro dello Sport ha parlato di un tema molto chiacchierato nel Paese negli ultimi giorni, ovvero la Riapertura degli stadi italiani post-pandemia. Si era pensato di una parziale Riapertura per un terzo degli spettatori capienti all’interno dei vari impianti che ospitano le partite di Serie A con la Lega pronta ad inviare il protocollo necessario. Questo il messaggio riportato dal Ministro durante l’intervento in Senato: “L’emergenza sanitaria ci ha costretto a bloccare tutto, poi con gradualità siamo ... Leggi su zon

