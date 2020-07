Riapertura stadi, nulla da fare per questa stagione: l’annuncio di Spadafora (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa ripartenza del calcio rimarrà la vera vittoria di Gabriele Gravina, ma il numero uno della Figc si appresta a dover perdere una battaglia: quella sulla Riapertura degli stadi. nulla da fare per questa annata calcistica. I tifosi non potranno tornare ad ammirare la loro squadra del cuore nel finale di stagione, come auspicato dal presidente della Federazione. Se ne riparlerà a settembre, con l’inizio dei nuovi tornei. La decisione è stata annunciata dal ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, durante il question time al Senato. “Per la Riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando ... Leggi su anteprima24

