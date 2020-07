Relazione Marcuzzi- De Martino, Belen Rodriguez ha messo in giro la voce? (Di giovedì 16 luglio 2020) Secondo un amico di Stefano De Martino, il conduttore sospetterebbe di Belen e del suo entourage riguardo alla voce sulla Relazione con Alessia Marcuzzi. Si è parlato tanto, troppo, della voce secondo cui la Relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe finita a causa di una tresca tra il napoletano e Alessia Marcuzzi. … L'articolo Relazione Marcuzzi- De Martino, Belen Rodriguez ha messo in giro la voce? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

