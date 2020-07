Regeni, Di Maio sulla vendita di armi all’Egitto: “Autorizzazione ora è solo per negoziare. Dinamiche commerciali? Non c’è regia governo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Durante l’audizione in Commissione d’inchiesta parlamentare sull’omicidio del ricercatore Giulio Regeni, al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio vengono poste diverse domande sull’export di armi dall’Italia all’Egitto e sulla sua crescita rispetto al 2016. “Ci sono due fasi nell’esportazione degli armamenti: l’autorizzazione a negoziare e l’autorizzazione all’esportazione – spiega Di Maio – sulla vicende delle due fregate Fremm noi siamo nella fase in cui il governo ha dato l’autorizzazione a negoziare che porterà alla firma di un contratto. Dopo la firma del contratto alla Uama (l’organo tecnico del Ministero degli Esteri che valuta e autorizza la ... Leggi su ilfattoquotidiano

