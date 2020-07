Regeni, Di Maio: “Ogni critica dei genitori di Giulio è legittima e comprensibile. È una spinta per tutti a continuare nella ricerca della verità” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Ogni critica anche” da parte della famiglia Regeni “è legittima e comprensibile e deve spingere tutti noi a continuare nella ricerca della verità”, così il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, in audizione davanti alla commissione d’inchiesta sul caso Regeni alla Camera. Di Maio ha sottolineato il “fortissimo impegno degli esecutivi di cui ho fatto parte, con un’azione continua e insistente” sulla quale “non devono esserci cali di tensione”. E, dopo aver accennato al suo primo incontro con Paola Deffendi e Claudio Regeni, sottolinea: “L’obiettivo è far ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : La Tunisia è nel caos, l’Egitto non dà risposte sul caso Regeni, l’Italia è assediata dai barconi, la Cina aggredis… - amnestyitalia : #StopArmiEgitto: le forniture militari all’Egitto sono inaccettabili. Oggi in Commissione Regeni il ministro… - fattoquotidiano : Regeni, Di Maio: “Ogni critica dei genitori di Giulio è legittima e comprensibile. È una spinta per tutti a continu… - Affaritaliani : Regeni, Di Maio: “Morte di Giulio è una ferita aperta, lavoriamo per verità” - Affaritaliani : Regeni, Di Maio: “Critiche dei genitori di Giulio sono legittime, stiamo facendo il massimo” -