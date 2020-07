Recovery Fund, la Svezia avverte: "Solo prestiti". E minaccia il veto (Di giovedì 16 luglio 2020) I Governi 'frugali' non si danno per vinti nella trattativa per il bilancio Ue che dovrebbe comprendere anche i 750 miliardi... Leggi su europa.today

Recovery Fund Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Recovery Fund