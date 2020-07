Recovery Fund, bilaterale Francia-Italia. Conte: “In palio la leadership europea nel mondo” (Di giovedì 16 luglio 2020) bilaterale Francia-Italia sul Recovery Fund. Conte: “Stiamo affinando le armi”. ROMA – bilaterale Francia-Italia sul Recovery Fund. Come comunicato da Palazzo Chigi in una nota, a Bruxelles il premier Conte ha incontrato il presidente Macron in vista del prossimo Consiglio Europeo. Il premier Conte: “La questione è politica e non contabile” Al termine della cena il premier Conte si è fermato a parlare con i giornalisti presenti all’esterno del locale: “Noi condividiamo con la Francia la necessità di afferrare la questione politica e non contabile. Non è una ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : Recovery fund, Conte alla Camera: “Dopo l’estate presenteremo a Bruxelles il nostro piano di ripresa e resilienza,… - ItaliaViva : #RecoveryFund, @DantiNicola:'L’Europa sta mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per superare la più impor… - borghi_claudio : Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se ave… - markgrika : RT @fattoquotidiano: Recovery Fund, 20 deputati Pd chiedono al governo di spendere i soldi per il Ponte sullo Stretto. LeU e Verdi: “Che tr… - planetpaul65 : RT @LaStampa: Il premier ungherese furioso per la parte dell'accordo che lega l’accesso ai sussidi Ue al rispetto dello Stato di diritto. T… -