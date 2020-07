Real Madrid, Zidane: “Il giorno più bello della mia vita professionale, il merito è dei ragazzi” (Di venerdì 17 luglio 2020) Gioia e felicità in casa Real Madrid, dove grazie alla vittoria ottenuta ai danni del VillaReal i blancos di Zidane si sono laureati campioni di Spagna per la 34esima volta nella storia del club. “La Champions resta la Champions, ma vincere il campionato è spettacolare. Non è facile fare più punti dei tuoi avversari visto che ci sono 38 giornate, è necessario uno sforzo notevole. Oggi è il giorno più bello della mia vita professionale” ha rivelato Zinedine Zidane, che poi ha aggiunto “Il merito è totalmente dei giocatori, a partire da chi ha giocato spesso a chi ha visto il campo più raramente. Chiunque ha dato il massimo e ... Leggi su sportface

