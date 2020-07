Real Madrid-Villareal: Sergio Ramos batte il rigore di seconda. Benzema segna, ma è tutto da ripetere (VIDEO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Non smette di sorprendere e di regalare emozioni la Liga, che nonostante sia ormai prossima al termine con il Real Madrid a pochi minuti dalla conquista del titolo, si conferma uno dei campionati più particolari del mondo. Nella sfida tra i blancos di Zidane e il VillaReal, i padroni di casa hanno infatti guadagnato un calcio di rigore al 74′. Sul dischetto si presenta Sergio Ramos, che però non calcia in porta ma serve Benzema, il quale non può sbagliare. Tuttavia, l’attaccante francese era già ampiamente in area al momento della conclusione perciò l’arbitro, come da regolamento, ha ordinato la ripetizione. Al secondo tentativo, Benzema batte il portiere, portando i suoi sul 2-0. In ... Leggi su sportface

