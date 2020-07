Real Madrid, match point per la Liga: il trionfo è vicino (Di giovedì 16 luglio 2020) Con due partite da giocare e ben quattro punti di vantaggio sul Barcellona, questa sera il Real Madrid che ospiterà il VillarReal – gara in programma alle ore 21:00 – ha dalla sua il primo match point. In caso di vittoria sarebbe aritmetica la vittoria della Liga con una giornata di anticipo a prescindere dal risultato che arriverà da Barcellona (che ospita l’Osasuna). Se trionfo sarà, il Real Madrid conquisterà il suo 34° titolo di campione di Spagna e molti meriti andranno proprio a Zinedine Zidane che in poco più di un anno ha risistemato i blancos portandoli alla vittoria. In caso di vittoria, per il tecnico transalpino si tratterà del secondo titolo di campione di ... Leggi su alfredopedulla

