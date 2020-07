Real Madrid la festa è qui: 34° titolo in bacheca (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Real Madrid ha vinto la Liga 2019/2020. A decidere il successo per 3-1 contro il VillarReal di questa sera con doppietta di Karim Benzema. Per la squadra della capitale è la Liga numero 34 in bacheca che porta la firma di Zinedine Zidane un allenatore vincente che ha arricchito il palmares del Real Madrid con titoli nazionali e Champions League. Dalla ripresa post-Covid il Real vola: 10 successi su 10 e i blancos sono diventati Campeones. Nonostante le numerose rotazioni e il gran numero di schieramenti diversi, Zizou ha fatto affidamento su un blocco chiaro e ben definito. Come testimoniano i minuti giocati, gente come Courtois, Ramos, Carvajal, Casemiro e Benzema abbiano costituito la colonna vertebrale del gruppo. Ognuno di loro ha offerto un rendimento ... Leggi su itasportpress

SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Real Madrid *2-0 Villarreal *(Pen: Benzema 77‘) #SSFootball - Eurosport_IT : IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA!???? Col Villarreal serviva la vittoria, che è arrivata puntuale a firma Benzema… - GoalItalia : Real Madrid campione di Spagna ???? E' il titolo numero 34 ?? - margiga : RT @Sport_Mediaset: #Liga: il #RealMadrid si laurea campione di Spagna. I blancos conquistano il campionato spagnolo dopo tre stagioni: dec… - sportface2016 : #Liga 2019/2020: il #RealMadrid è campione di Spagna, decisiva la vittoria per 2-1 sul #Villareal -