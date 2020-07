Real Madrid, il patrigno di James Rodriguez: “Vorrei che mio figlio giocasse all’Atletico” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Dove lo vorrei veder giocare? Sinceramente l’unica cosa che voglio vedere è un figlio felice. Lo vorrei rivedere nuovamente in campo e impiegato con continuità. Lui ama il calcio e sicuramente non gli mancano le offerte. Mi piace molto il calcio spagnolo, si è parlato molto della possibilità di arrivare all’Atletico Madrid e devo dire che mi piacerebbe molto, ha un tifo molto caldo e e uno stadio molto bello”. Il patrigno di James Rodriguez ha parlato del futuro del colombiano, attualmente al Real Madrid, utilizzando parole sorprendenti che non saranno particolarmente gradite ai blancos, visto che ha auspicato per il trequartista un futuro negli odiati rivali dell’Atletico ... Leggi su sportface

tancredipalmeri : La Juventus non prendeva 4 gol da quelli del Real Madrid in finale di Champions nel 2017 - OptaPaolo : 6/6 - L’#Atalanta è una delle tre squadre dei cinque maggiori campionati europei che le ha vinto tutte le partite d… - GoalItalia : La vincente di Juventus-Lione sfiderà la vincente di Real Madrid-Manchester City! #UCLDraw - LetmeBSarah : RT @CalcioPillole: #NatiOggi Il #16luglio 1989, in Galles, nasce Gareth #Bale. Auguri all'esterno del Real Madrid e della nazionale galle… - sportface2016 : #RealMadrid, parole sorprendenti del patrigno di #JamesRodriguez: 'Vorrei che mio figlio giocasse all'#Atletico' -