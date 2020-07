Real Madrid, ex agente Benzema: “Vorrebbe tornare al Lione un giorno” (Di giovedì 16 luglio 2020) Karim Djaziri, l’ex agente dell’attaccante del Real Madrid Karim Benzema, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘OL TV’, ha rivelato alcuni interessanti dettagli sul suo ex assistito: “Quello che sta vivendo oggi al Real Madrid è all’altezza di ciò che vuole un calciatore. Gioca per il Madrid, si sente vicino al suo allenatore e i tifosi lo adorano. Al momento non è possibile. Ma da quando ha lasciato il Lione ha un solo desiderio, tornare a giocare lì un giorno. Sarà come giocatore? È impossibile saperlo”. Djaziri, poi, ha parlato anche del rapporto non idilliaco che Benzema aveva con Josè Mourinho: ... Leggi su sportface

