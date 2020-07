Real Madrid campione di Spagna, 34° titolo per i Blancos: le immagini della festa [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Real Madrid campione di Spagna. E’ il 34° titolo per i Blancos. Decisiva la vittoria interna contro il VillarReal per 2-1. A firmare il successo della squadra di Zidane è Karim Benzema, autore di una doppietta (un gol su rigore). Duello a distanza con il Barcellona in questa penultima giornata, con il Real che aveva 4 punti di vantaggio prima delle gare di oggi ed è riuscito addirittura ad aumentare il distacco nei confronti dei rivali, sconfitti dall’Osasuna. I blaugrana hanno sprecato diverse occasioni per mantenere vivo il campionato fino all’ultima giornata. In particolare, i pareggi contro Celta Vigo e Atletico Madrid nelle ultime settimane hanno compromesso la corsa verso ... Leggi su calcioweb.eu

Eurosport_IT : IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA!???? Col Villarreal serviva la vittoria, che è arrivata puntuale a firma Benzema… - GoalItalia : Real Madrid campione di Spagna ???? E' il titolo numero 34 ?? - SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Real Madrid *2-0 Villarreal *(Pen: Benzema 77‘) #SSFootball - LaStampa : Il Barcellona battuta in casa dall’Osasuna ha spianato la strada a Sergio Ramos e compagni. - Fprime86 : RT @SkySport: Real campione, Zidane vince ancora: tutti i suoi trofei -