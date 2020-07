Ravenna, la richiesta al tribunale dei genitori di una 13enne trans: “Cambiatele subito il nome” (Di giovedì 16 luglio 2020) Ravenna, la richiesta al tribunale dei genitori di una 13enne trans. Una coppia di genitori di Ravenna si è rivolta al tribunale civile per chiedere la possibilità che Greta, la propria figlia transgender di 13 anni, possa cambiare nome prima dell’intervento chirurgico di cambio di sesso, che ci sarà solo al compimento della maggiore età. Per la mamma e il papà, da sempre la figlia vive con disagio il fatto di essere chiamata con un nome da maschio. Una coppia di genitori di Ravenna si è rivolta al tribunale civile per chiedere la possibilità che la propria figlia transgender di 13 anni possa ... Leggi su limemagazine.eu

infoitinterno : Ravenna, la richiesta al tribunale dei genitori di una 13enne trans: “Cambiatele subito il nome” - Giacinto_Bruno : Ravenna, la richiesta al tribunale dei genitori di una 13enne trans: “Cambiatele subito il nome” - giovannidalloli : «De Pascale in trasferta in Toscana e la domanda è sempre la stessa: 'Perché non ci ridate le spoglie di Dante?'» s… -