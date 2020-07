Rapina choc a Roma: lo aggredisce con un bastone e lo lega alla sedia (Di giovedì 16 luglio 2020) Stava ritornando a casa, al piano terra di una palazzina in via della Pisana, quando è stato avvicinato da un uomo e aggredito con un bastone alla testa. E’ successo nella mattinata di ieri, mercoledì 15 luglio, intorno alle 10:55. La vittima – un pittore, cittadino dell’ex Iugoslavia, classe 1946 – è stato prima picchiato con un bastone alla testa e poi legato con dei lacci alla sedia. L’aggressore, presumibilmente un cittadino rumeno, è riuscito a rubare 500 euro dal portafogli del malcapitato ma non ha portato via nessun quadro di valore. Il pittore, dopo l’aggressione, è riuscito a slegarsi e ad avvisare il portiere del palazzo che ha immediatamente allertato la Polizia. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Rapina choc a Roma: lo aggrediscono con un bastone e lo legano alla sedia - VIVALITALIA4 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Massacrano di botte un 48enne fino a rompergli le ossa: la rapina choc di 2 stranieri a Reggio Calabria: - LuciaMosca1 : (Rapina choc: doppio colpo ai danni di una coppia del Lazio) Segui su: La Notizia - -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina choc Rapina choc a Roma: lo aggredisce con un bastone e lo lega alla sedia Il Corriere della Città Rapina choc a Roma: lo aggredisce con un bastone e lo lega alla sedia

Stava ritornando a casa, al piano terra di una palazzina in via della Pisana, quando è stato avvicinato da un uomo e aggredito con un bastone alla testa. E’ successo nella mattinata di ieri, mercoledì ...

Turista picchiato e rapinato mentre torna al B&B, indagini a Palermo

Un turista francese di 30 anni è stato picchiato e rapinato venerdì scorso nella zona di piazza Sant'Anna, a Palermo. Il giovane sotto choc è rientrato nella struttura ricettiva dove avrebbe dovuto pa ...

Stava ritornando a casa, al piano terra di una palazzina in via della Pisana, quando è stato avvicinato da un uomo e aggredito con un bastone alla testa. E’ successo nella mattinata di ieri, mercoledì ...Un turista francese di 30 anni è stato picchiato e rapinato venerdì scorso nella zona di piazza Sant'Anna, a Palermo. Il giovane sotto choc è rientrato nella struttura ricettiva dove avrebbe dovuto pa ...