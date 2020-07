Rapina al distributore di benzina a Mercogliano: individuato il responsabile (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – È stato denunciato in stato di libertà un 23enne di Mercogliano, ritenuto responsabile del reato di “Rapina aggravata”. Tutto è accaduto questa mattina a Mercogliano: un giovane, armato di pistola, perpetra una Rapina in un distributore di carburanti. Trecento euro la somma sottratta al benzinaio. Sul posto è immediatamente intervenuto personale della Questura di Avellino ed i Carabinieri del Comando Provinciale. L’attività d’indagine svolta dagli operanti, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché di video dalle telecamere di videosorveglianza e l’analisi degli elementi raccolti in sede di ... Leggi su anteprima24

