Ranieri: «Se ci aiutiamo le cose vanno bene» – VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Sampdoria, Ranieri sottolinea l’importanza nel gruppo per il raggiungimento dei risultati – VIDEO La vittoria della Sampdoria contro il Cagliari è la vittoria di Claudio Ranieri. Il tecnico doriano ha saputo recuperare una squadra che si era persa e che ora è vicina a centrare l’obiettivo salvezza, che dista solo due punti. «Io sostengo che se ci si aiuta gli uni con gli altri, se si è altruisti e non egoisti la squadra rende sicuramente di più. C’è un lavoro di equipe non è uno sport singolo. Chiamatelo gruppo, famiglia, chiamatelo come volete, l’importante è che ci sia condivisione di quello che si fa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri aiutiamo Ranieri: «Se ci aiutiamo le cose vanno bene» – VIDEO Sampdoria News 24 Ranieri: «Se ci aiutiamo le cose vanno bene» – VIDEO

La vittoria della Sampdoria contro il Cagliari è la vittoria di Claudio Ranieri. Il tecnico doriano ha saputo recuperare una squadra che si era persa e che ora è vicina a centrare l’obiettivo salvezza ...

Rai, fiction e serie tv 2020-2021: tutte le conferme e le novità

Altra novità è “Lolita Lobosco” di Luca Miniero e con Luisa Ranieri, vicequestore che torna nella sua Bari ... di “Nero a metà”, “L’allieva 3”, “Che Dio ci aiuti 6”, e “Un passo dal cielo”. Ci sarà ...

La vittoria della Sampdoria contro il Cagliari è la vittoria di Claudio Ranieri. Il tecnico doriano ha saputo recuperare una squadra che si era persa e che ora è vicina a centrare l’obiettivo salvezza ...Altra novità è “Lolita Lobosco” di Luca Miniero e con Luisa Ranieri, vicequestore che torna nella sua Bari ... di “Nero a metà”, “L’allieva 3”, “Che Dio ci aiuti 6”, e “Un passo dal cielo”. Ci sarà ...