Rai 2, palinsesto 2020/2021: tutti i programmi (Di giovedì 16 luglio 2020) Durante la giornata di oggi, giovedì 16 luglio 2020, sono stati presentati ufficialmente i palinsesti Rai riguardanti la stagione televisiva 2020/2021.Per quanto riguarda Rai 2, cominciando dal prime-time, i giorni della settimana sono stati strutturati nel seguente modo: - il lunedì andrà in onda Boss in Incognito, condotto da Max Giusti (dal 7 settembre), e un ciclo di film che andrà in onda da fine settembre. Tra questi, troviamo Unposted, il docu-film con Chiara Ferragni che avrà un dibattito condotto da Simona Ventura (5 ottobre 2020); - il martedì andrà in onda Io Tu Noi... Lucio, curato da Giorgio Verdelli e condotto da Sonia Bergamasco (8 settembre), Un'ora sola vi vorrei, con Enrico Brignano (dal 15 settembre) e Il Collegio (dal 27 ottobre); - il ... Leggi su blogo

