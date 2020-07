Raggi, "mi descrivono come Maria Antonietta ma fanno del male alla città" (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - "Non ci sto. Oggi ho letto un articolo di una incredibile violenza nei miei confronti: sono descritta come una svampita, una moderna Maria Antonietta che, mentre la folla urla per la fame e chiede pane, dà l'ordine di distribuire brioche. Una descrizione ingenerosa di Roma, frasi totalmente inventate e attribuitemi alla leggera, episodi decontestualizzati e ricostruiti goffamente ad arte per dare una sensazione di inadeguatezza". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook commentando un articolo apparso oggi su un quotidiano. "Ho deciso di replicare - prosegue - perché quell'articolo fa male alla città ed è scritto solo per distruggerne l'immagine. Non approfondisce alcun tema. Non analizza i fatti”. Per la sindaca, “ È un mero ... Leggi su agi

lellone_ : Calenda, Crosetto&Co prendono di mira UN solo giornalista scatenando il web contro di lui ma se @ale_dibattista chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi descrivono Raggi, "mi descrivono come Maria Antonietta ma fanno del male alla città" AGI - Agenzia Giornalistica Italia «Coronavirus disattivato dai raggi ultravioletti ini pochi secondi»

I raggi ultravioletti hanno un effetto sull’epidemia di Sars ... Lo studio di Bedell et al. (46) descrive gli esperimenti riguardanti gli studi di efficacia di un metodo di disinfezione delle ...

Campidoglio, Monica Lozzi ha un programma da sindaca: con o senza i 5S

«La base, il vuoto, il vertice». Monica Lozzi, presidente grillina del VII Municipio, descrive così la mutazione genetica che ha spostato il baricentro del M5S dal dibattito sui temi alle «prese di po ...

I raggi ultravioletti hanno un effetto sull’epidemia di Sars ... Lo studio di Bedell et al. (46) descrive gli esperimenti riguardanti gli studi di efficacia di un metodo di disinfezione delle ...«La base, il vuoto, il vertice». Monica Lozzi, presidente grillina del VII Municipio, descrive così la mutazione genetica che ha spostato il baricentro del M5S dal dibattito sui temi alle «prese di po ...