Quanto sesso sognano le donne (Di giovedì 16 luglio 2020) È un pregiudizio che soprattutto gli uomini sognino il sesso nelle loro fantasie erotiche: questo è dimostrato da uno studio condotto dalle università di Mannheim, Friburgo e Heidelberg. Secondo i risultati di un sondaggio condotto su 2.907 persone di età compresa tra i 16 e i 92 anni, sono soprattutto le giovani donne che sognano sempre più il sesso. Studio sul sesso nei sogni: spesso le donne hanno fantasie erotiche Lo studio online, che è stato pubblicato sul portale scientifico Taylor & Francis Online a luglio 2019, mostra chiaramente che uomini e donne ora sognano il sesso quasi con la stessa frequenza: il 16% delle donne e il 21% degli uomini vivono regolarmente ... Leggi su gqitalia

GNNGLB : @tripps42 @DaRaccoon1 @ShooterHatesYou 1 il mainsplanning devi disnotrarlo. Perché altrimenti ogni caso è mainsplan… - agirlisunbowed : RT @th3whiniest: Ma lo capite che non ha una minchia di senso? Lo capite che non ha nessuna base scientifica? Lo capite quanto è dannoso pe… - httpbexs : RT @th3whiniest: Ma lo capite che non ha una minchia di senso? Lo capite che non ha nessuna base scientifica? Lo capite quanto è dannoso pe… - AnonimoIdiota2 : @KelleddaMurgia @ShooterHatesYou In realtà da questo messaggio sembreresti tu la persona che compatisce con senso d… - GreenKatharina : RT @imeonx_: Il cantante dei panic -at the disco mamma mia quanto sesso fa -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto sesso Quanto sesso dovresti fare alla tua età? San Marino Rtv Gianluca Vacchi annuncia il sesso del bebé che aspetta dalla compagna

Se finora Gianluca Vacchi ci ha abituati a video con balletti e siparietti vari, da qualche mese a questa parte, dopo l’annuncio che a breve diventerà papà, ha invece virato verso tematiche decisament ...

Rapporto Istat-Iss. Il COVID-19 è nove volte su 10 la causa di decesso. La malattia fatale anche in assenza di concause in quasi il 30% dei casi

E’ quanto rileva il nuovo report dei due istituti che ha analizzato un campione di quasi 5mila decessi per Covid riscontrando che la malattia provocata dal virus SARS-CoV-2 è la causa direttamente res ...

Se finora Gianluca Vacchi ci ha abituati a video con balletti e siparietti vari, da qualche mese a questa parte, dopo l’annuncio che a breve diventerà papà, ha invece virato verso tematiche decisament ...E’ quanto rileva il nuovo report dei due istituti che ha analizzato un campione di quasi 5mila decessi per Covid riscontrando che la malattia provocata dal virus SARS-CoV-2 è la causa direttamente res ...