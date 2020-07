Qatar 2022, ci siamo: calendario, orari e stadi dei primi Mondiali invernali della storia (Di giovedì 16 luglio 2020) La ventiduesima edizione dei Mondiali sarà sicuramente una delle più rivoluzionarie della storia del calcio. Innanzitutto la competizione non si disputerà nei mesi di giugno e luglio ma nei mesi di novembre e dicembre, cioè nel periodo autunno-inverno dell'emisfero boreale. Questo poiché le partite verranno giocate in una zona molto calda e di conseguenza giocare nel periodo estivo risulterebbe proibitivo. Non che a novembre in quel di Doha faccia freddo, dato che le temperature potrebbero... Leggi su 90min

santus1967 : RT @CalcioFinanza: La #FIFA ufficializza il programma di #Qatar 2022: si parte il 21 novembre - Redblack100x100 : RT @CalcioFinanza: La #FIFA ufficializza il programma di #Qatar 2022: si parte il 21 novembre - rocmvv : I Mondiali di calcio del 2022 in #Qatar inizieranno il 21 novembre e si concluderanno il 18 dicembre. Le partite si… - santus1967 : RT @DaRonz82: Mondiale Qatar 2022 dal 21 novembre al 18 dicembre con 4 orari per le gare (11, 14, 17 e 20 ora italiana; 13, 16, 19, 22 ora… - blogdisport : Mondiali calcio Qatar 2022, ufficializzate le date invernali - -