Puglia: maltempo, possibili temporali fino a sera tra foggiano e barese Primi acquazzoni ieri pomeriggio (Di giovedì 16 luglio 2020) La foto diffusa dalla polizia locale di Bari si riferisce al temporale di ieri nel capoluogo pugliese. Tra il foggiano e il barese, in realtà maggiormente nelle zone interne, codice giallo per allerta maltempo stando alla previsione meteo della protezione civile della Puglia. Allerta con validità fino alle 20. L'articolo Puglia: maltempo, possibili temporali fino a sera tra foggiano e barese <span class="subtitle">Primi acquazzoni ieri pomeriggio</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Puglia #meteo: #maltempo, possibili temporali fino a sera tra foggiano #Foggia e barese #Bari (foto: fonte polizia… - peppe844 : #Palermo OK NON SONO METEREOLOGO...MA OGNI ESTATE SUCCEDE CHE ARRIVANO QUESTE PIOGGE COLOSSALI! SI POSSONO PREVENIR… - zazoomblog : Maltempo forti temporali nella notte in Puglia e Calabria: nubifragi su Murge e Catena Costiera [DATI] - #Maltempo… - zazoomblog : Puglia: maltempo allerta per temporali tra foggiano e barese Protezione civile previsioni meteo - #Puglia:… - zazoomblog : Puglia: maltempo allerta per temporali nel barese Protezione civile previsioni meteo - #Puglia: #maltempo #allerta… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo Puglia: maltempo, allerta per temporali tra foggiano e barese Noi Notizie Maltempo a Palermo, due vittime

PALERMO - Un violento nubifragio si è abbattuto sul capoluogo siciliano provocando due morti e forti disagi in diverse aree della città. Decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. Due bimbi ...

Foggia in tilt per il maltempo: auto bloccate, pioggia entra nei locali (VIDEO)

Meteo Puglia (Fonte 3bmeteo.com) Meteo Puglia: stamani avvio di giornata stabile, soleggiato e termicamente gradevole su Molise, Basilicata e Puglia sotto l’afflusso di miti e umide correnti ...

PALERMO - Un violento nubifragio si è abbattuto sul capoluogo siciliano provocando due morti e forti disagi in diverse aree della città. Decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. Due bimbi ...Meteo Puglia (Fonte 3bmeteo.com) Meteo Puglia: stamani avvio di giornata stabile, soleggiato e termicamente gradevole su Molise, Basilicata e Puglia sotto l’afflusso di miti e umide correnti ...