Pubblica Amministrazione, portale bloccato: prorogate domande iscrizione (Di giovedì 16 luglio 2020) Il portale per le iscrizioni ai concorsi per la Pubblica Amministrazione va in tilt: per questo motivo scatta la proroga del termine ultimo per inviare le domande Nell’ultimo giorno utile per presentare la domanda per i concorsi, il sito della Pubblica Amministrazione si blocca. Il portale StepOne è andato in tilt a causa dei troppi … L'articolo Pubblica Amministrazione, portale bloccato: prorogate domande iscrizione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

