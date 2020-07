Psr, investimenti nelle aziende agricole: approvata la graduatoria unica regionale (Di giovedì 16 luglio 2020) Con decreto dirigenziale del 15 luglio, la Regione Campania ha approvato la graduatoria unica regionale del secondo bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del Psr. Saranno trasferiti 61 milioni di euro alle 252 imprese agricole che hanno presentato i migliori progetti d’investimento volti alla realizzazione o all’ottimizzazione delle strutture produttive aziendali, all’ammodernamento o completamento della dotazione tecnologica nonché al risparmio energetico Si tratta di progetti che, in linea con gli obiettivi della tipologia 4.1.1, mirano a rimuovere i fattori di debolezza strutturali per accrescere la redditività e la competitività ... Leggi su ildenaro

