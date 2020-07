Psicologi: riforma educazione infanzia necessaria e innovativa (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – “Finalmente il Sistema integrato di educazione ed istruzione per l’infanzia e’ legge. Ringraziamo la presidente della nona commissione, Eleonora Mattia, e l’intero Consiglio regionale per la responsabilita’ dimostrata nei confronti della popolazione dei piu’ piccoli, sulle cui esigenze l’Ordine degli Psicologi del Lazio aveva richiamato piu’ volte l’attenzione”. Lo dichiara in una nota Federico Conte, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio (OpLazio). “A quarant’anni dall’ultimo provvedimento strutturale in materia, un intervento di riordino del settore era non solo necessario ma indifferibile alla luce delle ulteriori, gravi conseguenze prodotte dall’emergenza Covid-19”, prosegue Conte. “La ... Leggi su romadailynews

I laureati in Psicologia e la lotta per l’abilitazione: “solo tante promesse”.

