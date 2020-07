Project Power: il trailer del nuovo film originale Netflix (Di giovedì 16 luglio 2020) Arriverà il prossimo 14 agosto su Netflix Project Power, il nuovo film diretto da Henry Joost e Ariel Schulman. Ecco il trailer appena rilasciato È stato appena rilasciato il trailer di Project Power, il nuovo film diretto da Henry Joost e Ariel Schulman, autori di Paranormal Activity 3 e 4, nonché del clamoroso documentario Catfish. Il film racconta di un mondo dove inizia a circolare una pillola misteriosa in grado di dare temporaneamente superpoteri a chi l’assume. Il film originale Netflix sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal prossimo 14 agosto. Project ... Leggi su tuttotek

