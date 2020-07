Prime foto ravvicinate del Sole dalla sonda Solar Orbiter (Di giovedì 16 luglio 2020) Si chiamano "campfire" e sono dei mini-brillamenti Solari onnipreresenti sulla superificie del Sole. È questa la prima scoperta effettuata dalla sonda di Nasa ed Esa "Solar Orbiter" che si trova in orbita intorno alla nostra stella, più vicino di quanto non sia mai stato tentato. Le primissime immagini che hanno strabiliato gli scienziati, rivelate in un evento online il 16 luglio 2020, sono state catturate quando la sonda si trovava circa 77 milioni di km dal Sole, più o meno la metà della distanza Terra-Sole. Gli scienziati non sanno ancora se questi campfire sono effettivamente mini brillamenti o se sono guidati da meccanismi diversi. Si pensa però che potrebbero contribuire a uno dei misteri ancora ... Leggi su ilfogliettone

VRRidersAcademy : Dopo 5 mesi è veramente emozionante vedervi di nuovo sulle vostre moto ?? Prime foto dei nostri Riders #Moto3 durant… - VRRidersAcademy : ???? prime foto dei nostri riders #Moto2! Che bello rivedervi in pista ?? #JerezTest ???? - Alinest22 : RT @MikaFanClub: ???? Prime foto dalle registrazioni di #XF2020 @mikasounds via @XFactor_Italia - strimbalzo : @Rafagrodoro @Adnil47991189 Vero, ma un servizio così è severamente vietato in questo periodo. Spero che le foto si… - YuiTheZero1 : Altri momenti Woosan! Prime due foto: San tiene il viso di Wooyoung con le mani e poi mette la mano davanti agli o… -