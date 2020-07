Previsioni Meteo, FOCUS sulla nuova ondata di maltempo di venerdì 17 e sabato 18 (Di giovedì 16 luglio 2020) Previsioni Meteo – Per quanto mattinata ampiamente soleggiata sul territorio, le condizioni bariche non sono affatto anticicloniche, poichè i massimi di pressione si sono tutti ampiamente spostati sull’Ovest del continente mentre, in corrispondenza del Mediterraneo centrale e dell’Italia, stanno prendendo sempre più il sopravvento correnti più fresche e instabili soprattutto verso le quote medio-alte. Anche il campo termico risulta compromesso, se consideriamo che stiamo nel cuore dell’estate, con temperature massime che solo localmente stanno raggiungendo i +31/+32°C, ma mediamente un po’ ovunque sotto i +30°C e anche spesso tra +25 e +28°C in pianura. Ancora per oggi, tuttavia, l’instabilità associata alla circolazione settentrionale continuerà a ... Leggi su meteoweb.eu

