Premio Napoli | spuntano i finalisti | studenti e detenuti sceglieranno il vincitore

Napoli – Sono stati selezionati i nove autori in lizza per il Premio Napoli, storico riconoscimento del panorama letterario nazionale. Per la sessantaseiesima edizione, la giuria tecnica presieduta dall'avvocato Domenico Ciruzzi, presidente della Fondazione Premio Napoli, ha indicato le terne finaliste per le tre categorie Narrativa, Poesia e Saggistica. Per la sezione Narrativa a scontrarsi sono: Valeria Parrella, autrice di "Almarina" (Einaudi), Remo Rapino con "Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio" (Minimum Fax) e Igiaba Scego con "La linea del colore" (Bompiani). Per la sezione Saggistica sono stati selezionati: Sarah Gainsforth con "Airbnb città merce" (DeriveApprodi), Luciano Mecacci con ...

