Premier League: Walcott salva Ancelotti, il Leicester stende lo Sheffield (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA - Vittoria per 2-0 del Leicester City sullo Sheffield United nel 36° turno di Premier League . Le Foxes ritornano a correre dopo il ko con il Bournemouth restando in piena corsa per la Champions ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Premier League, 36^ giornata: i risultati delle partite del mercoledì - SkySport : Manchester City, nuova maglia a mosaico per la stagione 2020-2021. FOTO - tuttosport : #Tebas attacca #Guardiola e il #City: 'In #Champions per errore del Tas, non per meriti' - andreafabris96 : RT @BritishFootball: Il Leeds batte 1-0 il Barnsley, consolida il primato ed è a 1 punto dalla promozione in Premier League. Non potendo… - andrea_pecchia : Il @Leicester supera 2-0 lo @SheffieldUnited, l'@Everton di #Ancelotti pareggia con l'@AVFCOfficial. #LEISHE… -