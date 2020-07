Premier League 2019/2020: vince il Manchester United, pari tra Southampton e Brighton (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Manchester United ritorna a contatto con il Leicester conquistando il successo sul campo del Crystal Palace nella trentaseiesima giornata di Premier League. I Red Devils volano a quota 62 punti in classifica e si giocheranno l’accesso alla prossima Champions League negli ultimi due turni: a segno Rashford nel primo tempo e Martial nella ripresa per lo 0-2 finale. Il Southampton e il Brighton invece si frenano a vicenda fissando il risultato sull’1-1: Danny Ings risponde al gol inaugurale di Maupay. Leggi su sportface

Il Napoli come una famiglia e così ecco arrivare le parole del difensore centrale Kalidou Koulibaly. Il giocatore, dato in partenza da Castel Volturno, ha aperto alla permanenza, una permanenza davver ...

Il Chelsea consolida il terzo posto. Arsenal batte Liverpool, Wolverhampton beffato nel finale. Leicester quarto con lo United, pari dell'Everton. Il Chelsea, nel match che inaugura la 36ª giornata di ...

