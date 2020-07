Premier, il Manchester United vince e aggancia il Leicester in zona Champions, pari del Southampton (Di giovedì 16 luglio 2020) Si chiude la trentaseiesima giornata di Premier League. Il Manchester United batte per 0-2 il Crystal Palace grazie alle reti di Rashford e Martial e aggancia il Leicester al quarto posto. Lo stesso Leicester, nel pomeriggio aveva battuto per 2-0 lo Sheffield United. Negli altri match, il Southampton pareggia contro il Brighton per 1-1, stesso risultato anche tra Everton e Aston Villa. FOTO: Twitter Manchester United L'articolo Premier, il Manchester United vince e aggancia il Leicester in zona Champions, pari del Southampton proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

Preziosa vittoria con tanto di clean sheet per il Manchester United. Nel match della trentaseiesima giornata della Premier League la squadra di Ole Gunnar Solskjær ha sconfitto il Crystal Palace con u ...

LONDRA – A 180’ dalla fine resta emozionante la corsa verso la Champions in Premier League. Leicester e Manchester Utd hanno replicato al Chelsea, vittorioso per 1-0 nel’anticipo contro il Norwich, e ...

