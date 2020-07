Positivi al Covid altri 14 migranti sbarcati a Pozzallo (Di giovedì 16 luglio 2020) PALERMO – Altri 14 positivi al coronavirus tra i migranti di origine asiatica approdati alcuni giorni fa a Pozzallo. L’Asp di Ragusa, che sta operando in contatto costante con l’assessorato regionale alla Salute, ha individuato i nuovi contagiati attraverso un preciso protocollo. I sanitari hanno infatti effettuato un secondo tampone dopo gli undici casi di contagio registrati nei giorni scorsi tra il gruppo di pakistani; questi ultimi sono stati gia’ trasferiti fuori dal territorio siciliano mediante speciali ambulanze attrezzate per il biocontenimento. I 14 migranti risultati positivi in queste ore si trovano gia’ in isolamento in una struttura individuata dalla prefettura di Ragusa e presto potrebbero lasciare la Sicilia con le stesse procedure adottate per l’altro gruppo. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Positivi al Covid altri 14 migranti sbarcati a Pozzallo Migranti, Mediterranea contro Musumeci: “Solo propaganda discriminatoria” VIDEO | Migranti, ordinanza Musumeci: quarantena a bordo e aree di controllo nei porti Migranti, Prefettura di Napoli: “Pervenute oltre 10mila istanze di regolarizzazione” Migranti, Viminale: “Ospedali militari per positivi al covid e nuova nave quarantena” Pozzallo, sbarcati 11 migranti positivi al Covid. Musumeci: “Serve nave quarantena, si scherza col fuoco” Leggi su dire

