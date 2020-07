Portogallo, il Porto vince il campionato con due giornate d’anticipo (Di giovedì 16 luglio 2020) Trionfo del Porto, che grazie alla vittoria per 2-0 sullo Sporting Lisbona si è laureato campione di Portogallo con due giornate d’anticipo. Per i Dragoes si tratta del ventinovesimo titolo nazionale della loro storia, un successo maturato dopo un’incredibile rimonta sul Benfica. La squadra di Lisbona infatti sembrava avviata al trionfo, con il Porto staccato di 7 punti a febbraio prima che però prendesse il via l’inesorabile recupero degli uomini di Sergio Conceicao che adesso addirittura hanno otto punti di margine sui rivali. Lo stesso tecnico, ex giocatore di Lazio, Parma ed Inter, ha commentato l’impresa dei suoi: “Ci sono stati tanti momenti difficili in questa stagione, ma noi ci abbiamo sempre creduto restando uniti – spiega – Unione ... Leggi su sportface

Nella serata di ieri, il Porto ha vinto matematicamente il titolo di Primeira Liga, con due giornate d’anticipo. Gli uomini di Conceição hanno battuto lo Sporting Lisbona per 2-0 con le reti di Danilo ...

