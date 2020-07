Porte aperte al Teatro Sociale (Di giovedì 16 luglio 2020) Domani sarà l'occasione per ammirare l’interno dell'unico Teatro all'italiana ancora presente in Svizzera Leggi su media.tio.ch

BELLINZONA - Il Teatro Sociale di Bellinzona apre le sue porte ai visitatori venerdì 17 luglio dalle 18 alle 21. Sarà l'occasione, per la popolazione locale come per i turisti, di visitare l’interno d ...

Aggredisce e minaccia di morte la convivente, compagno violento finisce in carcere

Per un 45enne di Novoli si sono aperte le porte della Casa circondariale di Lecce con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, l’uomo avrebbe aggredito la compag ...

