Pordenone-Cosenza 1914 (venerdì, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 16 luglio 2020) Trentacinquesima giornata di Serie B ed è un testa coda che vale una stagione per entrambe quello che vede di fronte Pordenone e Cosenza. Per i ramarri la sconfitta di Crotone ha significato di fatto addio al sogno promozione diretta, ma non al terzo posto, che darebbe un enorme vantaggio in ottica playoff. La sfida di oggi è fondamentale per la squadra … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

