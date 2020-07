Piemonte: Canalis (Pd) vicepresidente Commissione Economia dopo dimissioni Gallo (Pd) (Di giovedì 16 luglio 2020) La consigliera regionale Monica Canalis, vicesegretario del Partito Democratico del Piemonte, è la nuova vicepresidente della III Commissione, quella relativa all’Economia, del Consiglio regionale. L’elezione all’unanimità oggi, dopo le dimissioni di Raffaele Gallo, che ha preso il posto di Domenico Ravetti come capogruppo del Pd a Palazzo Lascaris. “Nel ringraziare il mio predecessore – commenta Canalis – cercherò di instaurare un rapporto di fattiva collaborazione con il presidente Claudio Leone, all’insegna del dialogo e della mediazione. L’emergenza sanitaria ha superato la fase più acuta, ma l’emergenza economica ci metterà ancora duramente ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : #Piemonte Canalis (Pd) vicepresidente Commissione Economia dopo dimissioni Gallo(Pd) - crpiemonte : Terza commissione, @MonicaCanalis (Pd) eletta vicepresidente - PressGiochi : Piemonte. Canalis (PD) su modifica legge gioco: “Sulla questione ci sono legami con delle lobby potenti”:… - PDPiemonte : @MonicaCanalis Il rilancio e il riconoscimento delle professioni sociali è indispensabile per garantire maggiore te… - Jammasrl : Piemonte, Canalis (Pd) contro modifica a legge giochi: “Tema non va considerato di esclusiva competenza del settore… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte Canalis

http://www.pressgiochi.it/

Il gran giorno per Pequerel si avvicina: domani, domenica 12 luglio, alle ore 11, arriverà il momento dell’inaugurazione della Big Bench, la panchina gigante installata dall'associaizione "Pequerel è ...Torino, 29 giu. (askanews) - "L'allontanamento deve avvenire solo quando necessario, ma importante che non arrivi quando troppo tardi. I tempi dei bambini non sono i tempi degli adulti: non vanno prot ...