Piemonte, Allasia: “Partire dalla bandiera del Piemonte, vuol dire riscoprire le tradizioni” (Di giovedì 16 luglio 2020) La bandiera del Piemonte illuminerà per un’intera settimana, da domenica 19 a domenica 26 luglio, la Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte. Un’iniziativa che nasce nell’ambito dei festeggiamenti organizzati per il 50° della Regione Piemonte e che vuole essere occasione per ritrovare un sentire comune attorno ad un simbolo di identità e coesione, il Drapò. Tante le iniziative che coinvolgeranno la comunità Piemontese: la campagna Instagram #ilPiemontechesono, la quale prevede che gli utenti postino sul proprio profilo l’immagine o il luogo del Piemonte che più li ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : #Piemonte Allasia: “Partire dalla bandiera del Piemonte, vuol dire riscoprire le tradizioni” - nuovasocieta : #Allasia : “La cooperazione tra Piemonte e Cuba è un esperienza virtuosa” #Torino #Covid19 - CPettiti : RT @Ansa_Piemonte: Allasia, onorificenza a medici piemontesi e cubani. Da parte del consiglio regionale per la lotta al Coronavirus #ANSA h… - Ansa_Piemonte : Allasia, onorificenza a medici piemontesi e cubani. Da parte del consiglio regionale per la lotta al Coronavirus… - AgroMagazineAM : Enrico Allasia presidente Confagricoltura Piemonte: le imprese aspettano ancora gli aiuti ma lo stato ci chiede di… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte Allasia Piemonte, Allasia: “Partire dalla bandiera del Piemonte, vuol dire riscoprire le tradizioni” Nuova Società La Sacra di San Michele si illumina con i colori del Drapò per i 50 anni della Regione

dichiara il presidente del Consiglio, Stefano Allasia – Partire dalla bandiera del Piemonte, vuol dire riscoprire l’identità, le specificità e in generale le tradizioni storiche che caratterizzano il ...

Quattro milioni di euro dalla Regione per distillare 42 mila ettolitri di vini in giacenza

La notizia è ufficiale: la Regione Piemonte investirà 4 milioni di euro per distillare 42 mila ettolitri di vini che, a causa della crisi dovuta all’emergenza Covid-19 e che ha colpito i mercati sia i ...

dichiara il presidente del Consiglio, Stefano Allasia – Partire dalla bandiera del Piemonte, vuol dire riscoprire l’identità, le specificità e in generale le tradizioni storiche che caratterizzano il ...La notizia è ufficiale: la Regione Piemonte investirà 4 milioni di euro per distillare 42 mila ettolitri di vini che, a causa della crisi dovuta all’emergenza Covid-19 e che ha colpito i mercati sia i ...