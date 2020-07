Pesticidi, contro il traffico illegale siamo all’anno zero della repressione penale (Di giovedì 16 luglio 2020) Silver Axe, ascia d’argento: è il nome di un’operazione coordinata da Europol contro la contraffazione e il commercio illecito di Pesticidi su scala europea. Quest’anno è arrivata alla quinta edizione e ha visto sequestrare una quantità di prodotti illegali doppia rispetto allo scorso anno: 1346 tonnellate di Pesticidi illegali in 32 Paesi coinvolti. In Italia, l’operazione ha riguardato anzitutto la provincia di Viterbo, dove i Nas hanno sequestrato 16,9 tonnellate di Pesticidi, dal valore di 300.000 euro. Sono numeri che rendono l’idea di un fenomeno criminale in ascesa che è, ormai, anche l’ennesima, insidiosissima fonte di rischio per l’ambiente e la salute pubblica: il traffico di Pesticidi illegali e/o ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il punto di vista dei giovani agricoltori per scrivere il futuro dell’agricoltura. Cosa emerge dopo il Covid? “L’emergenza Coronavirus, oltre a rappresentare la più epocale delle crisi sanitarie, econ ...

Non ha senso schierarsi sui pesticidi

Capita spesso: gli amici sanno che da 31 anni lavoro come ispettore al Mipaf e allora uno mi chiama e chiede: questo prodotto che ho comprato è libero da pesticidi? Poi sempre lo stesso amico: ho i ge ...

