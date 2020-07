Perugia, Benzar via dal ritiro per motivi personali: stagione finita (Di giovedì 16 luglio 2020) Perugia - In casa Perugia c'è una novità: il terzino romeno Romario Benzar , arrivato in Umbria dal Lecce in prestito a gennaio, termina di fatto la sua avventura in biancorosso. Ecco il comunicato ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Perugia, Benzar via dal ritiro per motivi personali: stagione finita: Il terzino romeno era arrivato in prestito d… - LaNotiziaQuoti : Assente ancora Sgarbi che dovrà scontare un altro turno di squalifica. Si gioca alle 21 di domani #perugiacalcio… - Leccezionaleit : Benzar, flop anche a Perugia. Torna al Lecce - umbriaOn : Perugia, in ritiro vigilia movimentata: Benzar lascia la squadra, Cosmi annulla la conferenza e il presidente Santo… - PerugiaToday : Il Grifo aspetta la Cremonese in silenzio. Intanto Benzar lascia il ritiro, saluta tutti e se ne va -