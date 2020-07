"Per smembrare il corpo 25 ore, il killer è fuggito dall'antincendio per evitare la cugina" (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo aver impiegato 25 ore per smembrare il corpo della vittima, è fuggito dalle scale antincendio e per pochi secondi non si è trovato faccia a faccia con la cugina della vittima: secondo le ricostruzioni della polizia, il killer di Fahim Saleh, imprenditore milionario fondatore della startup Gokada, decapitato e smembrato con una sega elettrica nel suo lussuoso appartamento nel Lower East Side a New York, sarebbe riuscito a farla franca per una questione di istanti.Stando alla ricostruzione degli agenti, riportata dal New York Post, martedì la familiare della vittima sarebbe entrata nell’ascensore alle 15.30 quando l’assassino era ancora all’interno dell’appartamento. Non ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Per smembrare il corpo 25 ore, il killer è fuggito dall'antincendio per evitare la cugina' - biscone69 : Dopo Roberto Carlos+Ronny Fenomeno, un altro allenatore che ci si mette per smembrare la squadra? Che vada via lui… - ILOVEPACALCIO : Scuola, #Azzolina: 'Non vogliamo smembrare le classi. Stiamo lavorando per...' - Ilovepalermocalcio - PasdaranFiSud : @LucianaPoli5 @Shanaai4 @matteosalvinimi Certo, certo: allora, questa #Padania? La #Lega ha detto per decenni di v… - angela_massi : RT @filalethe: @LuigiCardamone2 @LiaQuartapelle @BeppeSala Ha ragione. Essi seguono il mantra mckinsey-bocconiano per cui la soluzione a… -