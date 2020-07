Pedullà: Il nuovo agente di Osimhen prende tempo e parla con Liverpool e City (Di giovedì 16 luglio 2020) Su Twitter, Alfredo Pedullà lancia un allarme relativo all’affare Osimhen al Napoli. Scrive che non sono in programma visite mediche e che la trattativa non è affatto conclusa. “Non ci sono firme, il nuovo agente prende tempo. Le ultime 24 ore non hanno dato frutti, malgrado gli annunci strategici del Lille”. Il problema scrive sarebbe il nuovo agente del calciatore Il nuovo agente di #Osimhen ha rimescolato le carte ha parlato con il #Liverpool e con il #ManchesterUnited. Più con il #Liverpool. E ha chiesto tempo al #Napoli che voleva/vuole chiudere e e che mai ha programmato visite. Aggiornamenti oggi e stasera ... Leggi su ilnapolista

