Pedro Almodóvar e Tilda Swinton con mascherina: primo giorno di riprese di “La Voce umana” (Di giovedì 16 luglio 2020) Al via il primo progetto in inglese di Pedro Almodóvar. Con una foto postato su Twitter dal fratello produttore di El Deseo Agustín – Pedro assieme a Tilda Swinton; lui con mascherina, lei con il viso dietro uno schermo di plastica montato su un’asta – sono iniziate oggi le riprese del corto La Voce umana, tratto dal noto monologo scritto da Jean Cocteau nel 1928: atto unico in cui una donna chiama il suo ex amante il giorno prima del suo matrimonio con un’altra donna. In Italia famoso per l’interpretazione di Anna Magnani nel film a episodi L’amore di Roberto Rossellini. Il set sembra proprio ricreare la casa colorata di Pedro, già protagonista di Dolor ... Leggi su iodonna

