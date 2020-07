Patrick Zaki presente all’Università di Bologna con 150 sagome: “Per dire che siamo tutti lui” (Di giovedì 16 luglio 2020) Patrick Zaky non c’è, è detenuto dal 7 febbraio nel carcere di Tora, al Cairo. Ma già da oggi è simbolicamente tra i suoi compagni dell’Università di Bologna: l’artista Gianluca Costantini ha infatti realizzato 150 sagome che gireranno dalle biblioteche alle sale studio, e occuperanno le sedie da lasciare libere per mantenere il distanziamento fisico anti Covid. Un altro segno di solidarietà da parte dell’Ateneo, da sempre il prima linea per sensibilizzare sulla liberazione dello studente che si occupava di diritti umani e che è stato arrestato al Cairo lo scorso 7 febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva. Nei giorni scorsi la sua detenzione preventiva, che a ogni rinnovo era stata allungata di 15 giorni, è stata prorogata di altri 45. Le sue ... Leggi su ilfattoquotidiano

