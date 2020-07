Parrucchieri positivi al coronavirus ma indossavano la mascherina: nessun contagio tra 139 clienti (Di giovedì 16 luglio 2020) Parrucchieri positivi al coronavirus ma indossavano la mascherina. Nonostante i sintomi della malattia, due Parrucchieri di Springfield hanno continuato a lavorare, comprendo naso e bocca con mascherine facciali per l’intera durata di quasi tutti gli appuntamenti. Secondo un report pubblicato dai Centers for Desease Control and Prevention (CDC), l’organismo di controllo sulla Sanità pubblica degli Stati Uniti, sono circa 140 i clienti di due Parrucchieri che dalla comparsa dei sintomi dalla metà di maggio, ha continuato a lavorare fino alla diagnosi di positività, arrivata dopo la prima settimana di giugno. È accaduto in un salone di Springfield, nel Missouri, dove le autorità ... Leggi su limemagazine.eu

