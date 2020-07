Paper Mario: The Origami King, nuovo trailer dedicato alle varie località (Di giovedì 16 luglio 2020) Un’odissea di carta nel nuovo trailer di Paper Mario: The Origami King dedicato alle località, in arrivo per Nintendo Switch Durante l’evento di presentazione di oggi a cui siamo stati invitati, Nintendo ci ha dato l’opportunità di vedere il nuovo trailer del gioco in anteprima. Con le reazioni di Sio e Bibi Origami è stato difficile seguire il filo dei contenuti mostrati, ma ora il nuovo trailer di Paper Mario: The Origami King è disponibile per tutti. Si tratta di un video dove vengono mostrate molte interessanti località che visiteremo durante il ... Leggi su tuttotek

TomodachiDerp : one last opinion: mario & luigi > paper mario - NodduGeko_ : RT @LizzyMatoi: Paper Mario: The Origami Simp - kuwakkoo : RT @LizzyMatoi: Paper Mario: The Origami Simp - tuttoteKit : Paper Mario: The Origami King, nuovo trailer dedicato alle varie località #Nintendo #NintendoSwitch… - AstralBirth_ : RT @LizzyMatoi: Paper Mario: The Origami Simp -