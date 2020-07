Papa Giovanni, primi risultati dopo il Covid Il 30% dei guariti con problemi polmonari (Di giovedì 16 luglio 2020) I risultati del laboratorio di follow up dell’ospedale Papa Giovanni sui primi 600 (su 2.400) ex pazienti visitati. Rizzi: continueremo a monitorarli. Leggi su ecodibergamo

Radio105 : 'In un attimo non è sbagliato quello che fa ma quello che gli viene chiesto. Avanti Giovanni sarai un grande papà e… - matteosalvinimi : Una splendida notizia! Un grazie a medici, infermieri, Oss, autisti dei mezzi di soccorso, a tutto il personale tec… - rtl1025 : ?? La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di #Bergamo non ha più pazienti contagiati dal… - LoPrestinho : FORIO D’ISCHIA- La chiesa del Soccorso è uno dei simboli dell’isola. Il 5 maggio 2002 il suo sagrato è stato teatro… - NicolaSabbion : RT @CasatiSilvano: Aspettando la presentazione del libro di @CarloCalenda, 'I Mostri e come sconfiggerli'. Bergamo, centro congressi Papa G… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Giovanni Apertura di stagione all'Alpe di Papa Giovanni - La Guida LaGuida.it Papa Giovanni, primi risultati dopo il Covid Il 30% dei guariti con problemi polmonari

I risultati del laboratorio di follow up dell’ospedale Papa Giovanni sui primi 600 (su 2.400) ex pazienti visitati. Rizzi: continueremo a monitorarli. Adesso, s’inizia a capire. A dare risposte ai ...

Bambino rimproverato perché gioca con la bambola: la sua risposta è da Oscar

"Ma giochi con le bambole? Sei un maschio dovresti giocare con i soldatini?" la risposta di questo bambino ha messo a tacere pregiudizi e stereotipi non molto intelligenti conquistando una standing ov ...

I risultati del laboratorio di follow up dell’ospedale Papa Giovanni sui primi 600 (su 2.400) ex pazienti visitati. Rizzi: continueremo a monitorarli. Adesso, s’inizia a capire. A dare risposte ai ..."Ma giochi con le bambole? Sei un maschio dovresti giocare con i soldatini?" la risposta di questo bambino ha messo a tacere pregiudizi e stereotipi non molto intelligenti conquistando una standing ov ...