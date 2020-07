Panchina Palermo, i consigli degli ex che vinsero la Serie C: “Boscaglia è il tecnico giusto, ecco perché” (Di giovedì 16 luglio 2020) Parola agli ex.La Panchina del Palermo è ancora senza un "proprietario", ma chi ha vinto nel 2001 il campionato di Serie C con la maglia rosanero ha detto la sua sul profilo a cui affidarsi per ripartire dai professionisti. D'altra parte, sono diversi i nomi accostati al club di viale del Fante nelle ultime settimane: da Roberto Boscaglia e Fabio Caserta, a Vincenzo Italiano e Giuseppe Scienza.LA GROTTERIA - "Sono tutti profili ottimi, tutti professionisti che possono far bene a Palermo. Se devo fare un nome, posso dire che Boscaglia ha fatto un ottimo lavoro ovunque sia stato, penso a Trapani, Brescia e Virtus Entella. In più è siciliano, conosco bene il suo preparatore atletico Nastasi che è di Palermo e col quale ho lavorato. È un grande profilo per la ... Leggi su mediagol

